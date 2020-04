Venom 2 - Sony ujawnia logo filmu w krótkim teaserze

21 kwietnia Sony Pictures ogłosiło tytuł drugiej części przygód Venoma. To Venom: Let There Be Carnage. Przy okazji studio poinformowało o przeniesieniu premiery widowiska na przyszły rok. Mimo, że na pełnoprawny zwiastun filmu przyjdzie nam pewnie jeszcze trochę poczekać, to w sieci ukazał się krótki teaser prezentujący logo produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Ponadto gwiazda filmu, Tom Hardy wrzucił do sieci grafikę Venoma gryzącego kawałek Spider-Mana. Post został po krótkim czasie usunięty. Aktor już po raz kolejny w ten sposób bawi się z fanami. Być może zapowiada w ten sposób pojawienie się Pajączka w widowisku, jednak może to być po prostu zwykłe mylenie widza. Screen grafiki jest dostępny poniżej.

Tom Hardy/Instagram

W obsadzie filmu oprócz Hardy'ego znajdują się Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris oraz Reid Scott. Reżyseruje Andy Serkis.

Venom: Let There Be Carnage - premiera filmu w USA 25 czerwca 2021 roku.