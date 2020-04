Venom 2 - oficjalny tytuł filmu i nowa data premiery

Venom 2 to oczekiwana kontynuacja komiksowego filmu z 2018 roku. Teraz oficjalnie poznaliśmy tytuł produkcji, który brzmi: Venom: Let There Be Carnage. Informacja o nowej nazwie pojawiła się przy okazji smutnej dla fanów informacji o zmianie daty premiery. Widowisko trafi do kin nie 2 października 2020 roku, a 25 czerwca 2021 roku.

Przesunięcie oznacza, że praktycznie każdy z tegorocznych filmów Sony został przeniesiony na rok 2021. To samo spotkało między innymi Morbiusa (z 31 lipca 2020 roku na 19 marca 2021 roku), czy Ghostbusters: Afterlife (z 10 lipca 2020 roku na 5 marca 2021 roku).

Przeciwnikiem tytułowego bohatera w filmie Venom: Let There Be Carnage, będzie Cletus Kasaday (Woody Harrelson), aka Carnage, czyli seryjny morderca opętany przez symbionta - to najbardziej znany przeciwnik Venoma z komiksów. W roli głównej powróci oczywiście Tom Hardy, zaś reżyserem będzie Andy Serkis.