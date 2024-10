Venom 3 - co czeka na Knulla? Tom Hardy chce już walczyć ze Spider-Manem!

fot. materiały prasowe

Mimo że Venom 3 jest promowany jako "ostatni taniec", Tom Hardy nie postrzega tego jako koniec swojej przygody z tytułowym bohaterem. Opowiedział o tym na panelu NYCC (New York Comic-Con), gdzie ujawnił swoje oczekiwania wobec tej roli. Aktor wciąż czeka na upragnioną walkę z Pajączkiem - i jak sam twierdzi, mógłby ją stoczyć nawet dzisiaj.

- Chciałbym walczyć ze Spider-Manem. Najlepiej teraz. Mogę bić się z Pajączkiem dzisiaj, na 100 procent. Nigdy nie powiedziałbym nigdy.

Choć fani Marvela błagają o ten crossover od lat, nadal się go nie doczekaliśmy. Poza sceną po napisach w sequelu, nie zobaczyliśmy Petera Parkera i Eddiego Brocka razem na ekranie.

Venom 3 - reżyserka zapowiada Knulla

Na scenie pojawiła się również reżyserka Kelly Marcel, która zdradziła nieco więcej o debiucie antagonisty. Został on wcześniej potwierdzony przez jeden z ostatnich zwiastunów, w którym mogliśmy zobaczyć Knulla wyglądającego identycznie jak w komiksach Marvela. Jak przyznała Marcel, ten film "będzie dopiero początkiem".

- To tylko mały smaczek z Knullem. Musimy go poznać. Co przyszłość dla niego szykuje, kto wie? Natomiast tutaj kończy się historia Eddiego i Venoma. Jednak, jak dobrze wiecie, jest mnóstwo historii o symbiontach w kanonie. Mnóstwo możliwych ścieżek, i być może kilka easter eggów, od których można rozpocząć tę podróż.

Venom 3: Ostatni taniec - film wejdzie do polskich kin 25 października.

