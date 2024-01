Madame Web - nowy spot. Jest nowe zdjęcie Sydney Sweeney w kostiumie Spider-Woman

Fot. Sony Pictures

Do sieci trafiło nowe zdjęcie z Madame Web. Na nim też lepiej widać, jak Sydney Sweeney prezentuje się w kostiumie Spider-Woman. Sama aktorka wspominała ten proces ubrania kostiumu, jakie coś wyjątkowo fajnego. W materiałach wideo aktorka w kostiumie na razie była widziana pobieżnie. Nie wiadomo, jak duże role bohaterki będą mieć w kostiumach, bo wyraźnie ten aspekt pochodzi z ich przyszłości.

Madame Web - zdjęcie

https://twitter.com/SpiderMan_Newz/status/1751061337877127389

Jest też krótkie wideo z tej sceny, jak jej bohaterka jest spuszczana z sufitu.

Madame Web - spoty

W poniższym wideo zmontowano trzy spoty ze scenami z filmu.

Madame Web - opis fabuły

Cassandra Web jest ratowniczką medyczną pracującą na Manhattanie. Bohaterka zdobywa umiejętności pozwalające jej przewidzieć to, co się wydarzy. Zmuszona stawić czoła odkryciom na temat swojej przeszłości, nawiązuje relację z trzema młodymi kobietami, które czeka niezwykła przyszłość. Jeśli tylko do niej dożyją, bo stały się celem zabójczego wroga.

Madame Web - premiera w polskich kinach odbędzie się 16 lutego 2024 roku.