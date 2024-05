Kultowy miecz Aragorna znów na ekranie. Czy Viggo Mortensen wróci do Władcy Pierścieni?

fot. New Line Cinema

Reklama

Viggo Mortensen zagrał Aragorna w trylogii Władcy Pierścieni. Aktor w rozmowie z magazynem GQ wyjawił, że użył ikonicznego miecza bohatera ze Śródziemia w swoim nowym filmie, The Dead Don’t Hurt. Okazuje się, że spytał wcześniej Petera Jacksona, czy będzie mógł ponownie użyć broni Aragorna na ekranie, którą zatrzymał dla siebie po zakończeniu zdjęć. Odpowiedział też na pytanie, czy powróciłby do roli w nadchodzącym The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum.

fot. Warner Bros. Discovery

Kultowy miecz Aragorna znów na ekranie

Mieliśmy wszystko, co potrzebne do sekwencji z rycerzem. Znaleźliśmy fantastycznego i energicznego konia, dobraliśmy odpowiednie siodło, zrobiliśmy średniowieczny rodzaj koca, nie zabrakło też oczywiście kostiumu. Wszystko było jak należy, a wtedy zdałem sobie sprawę, że brakuje nam miecza. Zacząłem rozglądać się za nim i znalazłem kilka niezłych, ale wtedy pomyślałem, że warto byłoby użyć broni Aragorna, ponieważ jest naprawdę dobra. Wiedziałem, że muszę spytać o pozwolenie, ktoś na pewno by to zauważył nawet, gdyby pojawił się na ekranie przez kilka sekund. Miecz nie był niezbędny dla tej sceny, a nawet filmu, to po prostu coś, co zauważyłbyś mimochodem.

W związku z tym Mortensen spytał Petera Jacksona, czy może użyć miecza Aragorna, a ten zgodził się, ale powiedział, by dla pewności spytał jeszcze wytwórni filmowej.

Skontaktowałem się z nimi i nie mieli nic przeciwko. Zdali sobie sprawę z tego, że to nie jest coś ważnego w historii i nie przyciągnie przez to za wiele uwagi. Byli bardzo mili i dostaliśmy ich błogosławieństwo. Właśnie dlatego użyliśmy tego miecza - wydawało się to po prostu właściwe. [...]

Czy Viggo Mortensen wróci do Władcy Pierścieni?

Peter Jackson wraca do Śródziemia jako producent nowego filmu z uniwersum Władcy Pierścieni, czyli The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Czy możemy w związku z tym liczyć na to, że Viggo Mortensen również powróci do franczyzy i ponownie zobaczymy go w roli Aragorna?

Nie wiem, o czym właściwie opowiada ta historia, nic o niej nie słyszałem. Może później się dowiem. Lubię grać tego bohatera i nauczyłem się wiele podczas wcielania się w niego. Poza tym świetnie się bawiłem. Zgodziłbym się jednak tylko, gdyby miało to sens biorąc pod uwagę fakt, w jakim jestem teraz wieku i tak dalej. Innymi słowy, gdyby to było dobre dla tej postaci. Inaczej głupio byłoby się w to angażować.

Wygląda więc na to, że jak na razie ani nikt nie skontaktował się z nim w tej sprawie, ani sam Mortensen tego nie planował. Gdyby jednak pojawiła się odpowiednia okazja, by znów wrócić do roli Aragorna, prawdopodobnie zgodziłby się, gdyby wciąż nadawał się do grania tej postaci.

Najlepsze postacie z Władcy Pierścieni

Aragorn na trzecim miejscu. Kto zdołał go pokonać? Przekonajcie się sami.

30. Król umarłych