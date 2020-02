Vin Diesel wciąż otwarty na możliwość zagrania Black Bolta w MCU

Pogłoski o tym, że Vin Diesel miałby wcielić się w postać Black Bolta pojawiały się już dużo wcześniej, zanim jeszcze widzowie otrzymali chłodno przyjęty serial Marvel’s Inhumans, gdzie w tę postać wcielił się Anson Mount. Teraz jednak temat powrócił na nowo za sprawą plotek o pojawieniu się Black Bolta w serialu Ms Marvel na Disney+.

Powyższa informacja jest oczywiście plotką, ale niewykluczone, że Inhumans wreszcie oficjalnie pojawią się w MCU za sprawą serialu o młodej bohaterce. Aktor biorący już udział w MCU w roli głosowej jako Groot, przyznał podczas imprezy prasowej filmu Szybcy i wściekli 9, że wciąż jest gotów wcielić się w tę postać. "To zależy od was" powiedział, wskazując wzrok na kamerę. Wydaje się, że Kevin Feige i spółka powinni rozważyć taką możliwość, zwłaszcza, że przy pojawieniu się pierwszych pogłosek o zagraniu tej roli przez aktora, fani byli bardzo przychylni. Wydaje się być bardzo pomysłowe i zabawne, aby aktor występujący do tej pory w MCU jedynie jako głos Groota, mógł teraz zagrać postać Black Bolta, który zgodnie z komiksami musi milczeć, bo jego choćby szept, mógłby wywołać trzęsienie ziemi.