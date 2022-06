VIPER VPR400 RGB – dysk SSD dla graczy z kolorowym podświetleniem

fot. VIPER

VIPER VPR400 RGB to idealny wybór dla graczy, którzy poszukują wydajnego, ale jednocześnie stylowego dysku dla swojego PC. SSD świetnie sprawdzi się też w przypadku twórców treści wideo, którzy wymagają ultraszybkiego uruchamiania i natychmiastowego dostępu do plików.

Unikalny aluminiowy radiator pozwala utrzymać stabilną pracę urządzenia, jednocześnie oferując atrakcyjne podświetlenie RGB. Dysk SSD bazuje na najnowszym kontrolerze Innogrit IG5220 Gen4 x4 sparowanym z najwyższej jakości układami pamięci 3D NAND, dzięki czemu zapewnia prędkości odczytu i zapisu losowego do 600 tys. i 500 tys. IOPS oraz prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu do 4600 MB/s i 4400 MB/s (model 1 TB). Dostępne pojemności VIPER VPR400 RGB to 1 TB i 512 GB.

fot. VIPER

„Viper VPR400 został stworzony, aby zapewniać niesamowitą prędkość i wydajność podczas intensywnego grania i tworzenia treści wideo. Viper rozumie, że zachowanie stabilności termicznej szybkich dysków SSD jest kluczem do utrzymania wysokiej wydajności i trwałości pamięci” – powiedział Roger Shinmoto, wiceprezes Viper Gaming.

Wbudowane RGB może być synchronizowane z innymi urządzeniami peryferyjnymi VIPER GAMING RGB za pomocą inteligentnego oprogramowania VIPER RGB 3.0, co pozwala użytkownikom dostosować profile podświetlenia lub wybrać dowolne zaprogramowane wzorce podświetlenia RGB.

VIPER VPR400 jest objęty 5-letnią gwarancją producenta i będzie dostępny na rynku na początku lipca. Sugerowane ceny producenta wyglądają następująco: VIPER VPR400 RGB 512 GB – 559 zł; VIPER VPR400 RGB 1 TB – 879 zł.