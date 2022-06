The Boys - serial żartuje z filmu Morbius. Występ Soldier Boya przykuł uwagę wokalistki Blondie

fot. Amazon Prime Video

The Boys to serial platformy streamingowej Amazon Prime Video, który w satyryczny sposób pokazuje superbohaterów. Na oficjalnym Twitterze produkcji często można zobaczyć wpisy, które odnoszą się do bieżących wydarzeń w prawdziwym świecie. Parodiowano m.in. rozdanie nagród Emmy. Teraz przyszedł czas na Morbiusa!

W świecie The Boys istnieje film Dawn of the Seven, który jest parodią Ligi Sprawiedliwości. W sieci udostępniono jego zwiastun, a już w pierwszym odcinku 3. sezonu widzowie zobaczyli cameo Charlize Theron, która wcieliła się w filmową Stormfront. Na Twitterze Vought International, czyli fikcyjnej firmy, która stworzyła Siódemkę, pojawił się wpis, że Dawn of the Seven ponownie trafi do kin, mimo że... jest on wciąż wyświetlany. Wpis zachęca do ponownego pójścia do kina i użycia rabatowego kodu na zniżkę na drugi bilet na seans. Trzeba wpisać: ITS-MAEVIN-TIME.

https://twitter.com/VoughtIntl/status/1536060839228317696

W ten sposób serial nawiązuje do superbohaterskiego filmu Morbius, który mimo że przestał być wyświetlany w kinach, to w ostatnim czasie w Internecie stał się obiektem żartów. Powstało dziesiątki memów oraz stosowano hasło "IT'S MORBIN' TIME". Nawet odtwórca tytułowej roli - Jared Leto - zażartował, że powstanie druga część filmu. W wyniku wzrostu popularności w mediach społecznościowych Sony Pictures postanowiło ponownie wprowadzić film do kin w USA, co znowu wywołało falę drwin. I to wydarzenie stało się inspiracją dla The Boys.

W 4. odcinku The Boys widzowie zobaczyli również parodię programu rozrywkowego Solid Gold, w którym wystąpił Soldier Boy (w tej roli Jensen Ackles), śpiewając piosenkę Rapture. Jest to utwór rockowego zespołu Blondie, który wykonywał muzykę new wave. Grupa została założona przez wokalistkę Debbie Harry oraz gitarzystę Chrisa Steina. Piosenka pojawiła się na piątym albumie grupy pt. Autoamerican w 1981 roku i trafiła na szczyt listy przebojów w USA. Teledysk do tego utworu był pierwszą rapową piosenką, którą wyemitowano w MTV.

Ta parodia Solid Gold i wykonanie piosenki przez Soldier Boya zwróciło uwagę słynnej wokalistki - Debbie Harry. Piosenkarka udostępniła video na swoim Twitterze pisząc: "O cholera! Epickie".

https://twitter.com/BlondieOfficial/status/1535277547558166529

Dodała również, że brak jej słów. Twitterowe konto The Boys odpisało jej zdjęciem po przeróbce, w którym można dostrzec twarz Jensena Acklesa. Napisali, że są zaszczyceni, dodając, że zespół stał się lepszy po tym, jak Soldier Boy z niego odszedł.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1535331900407128065

The Boys - premiera 5. odcinka 17 czerwca na Amazon Prime Video.