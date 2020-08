Control - 15 minut z AWE. Zobacz gameplay z fabularnego rozszerzenia

505 Games

AWE to drugie i zarazem ostatnie fabularne rozszerzenie do Control. W dodatku raz jeszcze wcielimy się w Jesse Faden, ale tym razem będziemy eksplorować nową lokację. Szczególnie interesująco zapowiada się tu połączenie uniwersum tej produkcji z tym znanym z gry Alan Wake - nie zabraknie tu więc nawiązań do postaci tego pisarza.

W nadchodzącym rozszerzeniu gracze trafią do zamkniętej sekcji działu badawczego, w którym znajdują się potwory znane z cyklu Alan Wake. Postać pisarza zresztą też tu się pojawi - usłyszymy jego głos oraz zobaczymy go w pewnych scenach. Aparycji i głosu temu bohaterowi użyczą te same osoby, które wcielały się w niego w oryginalnej produkcji.

Control zadebiutowało na rynku w ubiegłym roku. W tym planowane jest wydanie zbiorcze zawierające wszystkie DLC oraz uprawniające do darmowej aktualizacji gry dla konsol nowej generacji.