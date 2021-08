W nowym modelu PS5 odchudzono system chłodzenia

fot. Sony

Nowe modele PlayStation 5 oznaczone symbolem CFI-1102A powoli trafiają na kolejne rynki i sukcesywnie będą zastępować pierwsze, premierowe wersje konsol. Choć na pierwszy rzut oka zrewidowany sprzęt tylko nieznacznie różni się od swojego pierwowzoru, jedna ze zmian może mieć wpływ na jego funkcjonowanie. Sony postanowiło przebudować system chłodzenia.

Aby odchudzić konsolę o kilkaset gramów, japońska korporacja musiała wprowadzić do niej zauważalne poprawki konstrukcyjne. Dzięki youtuberowi Austinowi Evansowi wiemy, na czym polegały. Twórca rozkręcił zrewidowany model PS5 Digital Edition i przyjrzał się temu, co znajduje się w jego wnętrzu. Jak się okazało, inżynierowie Sony zamontowali w niej mniejszy, budżetowy radiator. To na tym elemencie udało się zaoszczędzić kilkaset gramów wagi. Evans zwrócił uwagę na to, że ta zmiana nieznacznie wpłynęła na temperaturę pracy PS5, podwyższając ją o kilka stopni.

Oprócz nowego układu chłodzenia w odświeżonym modelu zastosowano także nowy system mocowania podstawki wykorzystujący śrubę, którą wkręcimy bez użycia narządzi, poprawiono również system mocowania układu Wi-Fi. Przedstawiciele Sony nie podają, co stało za tymi zmianami, choć można podejrzewać, że zastosowanie budżetowego układu chłodzenia miało poprawić opłacalność sprzedaży sprzętu.