WandaVision - ile odcinków serialu Marvela i Disney+?

Źródło: Marvel

Serial WandaVision to jeden z projektów przygotowywanych przez Marvel Studios i Disney+. Do tej pory nie było wiadomo ilu odcinków produkcji możemy oczekiwać. Jednak portal Murphy's Multiverse trafił na interesującą informację w sieci. Otóż życiorys jednego z kaskaderów z serialu ukazuje, że wystąpił on w 9. epizodzie projektu. To świadczyłoby o tym, że zobaczymy co najmniej dziewięć odcinków. Jednak musimy poczekać na oficjalną informację, aby dowiedzieć się ile dokładnie epizodów będzie liczyło WandaVision.

fot. Marvel/Disney+

Niewiele wiadomo na temat fabuły serialu. Jak jakiś czas powiedział twórca projektu Matt Shakman produkcja będzie połączeniem sitcomu i epickiej akcji znanej z widowisk MCU. Serial skupi się na tej dziwnej miłości, która zrodziła się między Wandą a Visionem. Podobno w produkcji ważną rolę ma odegrać organizacja S.W.O.R.D., która specjalizuje się w obronie Ziemi przed kosmicznymi zagrożeniami. W obsadzie znajdują się między innymi Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Kathryn Hahn, Randall Park i Teyonah Parris.