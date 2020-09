WandaVision - serial Marvel Studios i Disney+ jeszcze w 2020 roku

fot. Marvel/Disney+

The Falcon and the Winter Soldier miało zadebiutować w sierpniu 2020 roku, ale będzie to niemożliwe ze względu na opóźnienia wywołane koronawirusem. Potem pojawiły się nieoficjalne doniesienia, że serial MCU i Disney+ pojawi się na platformie jesienią. To miałoby doprowadzić do opóźnienia premiery drugiej produkcji zatytułowanej WandaVision. Teraz wiemy, że wszelkie wcześniejsze doniesienia myliły się jeśli chodzi o ostateczne decyzje Disneya.

Disney+ wypuściło spot promujący nadchodzące produkcje, które zadebiutują w 2020 roku. W materiale widzimy m.in. 2 sezon serialu The Mandalorian, ale też mamy oficjalne zapewnienie, że serial WandaVision od Marvel Studios pojawi się w serwisie jeszcze w 2020 roku. Wcześniej mówiło się o tym, że produkcja z udziałem Elizabeth Olsen i Paula Bettany'ego pojawi się w grudniu. Na razie nie znamy konkretnego miesiąca. Zobaczcie spot:

https://twitter.com/disneyplus/status/1306280312347869184

Co z The Falcon and the Winter Soldier? Zdjęcia do serialu obecnie są znowu kręcone, ale projekt nie jest promowany w powyższym spocie. Możemy zatem spodziewać się przesunięcia na 2021 rok.