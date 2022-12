Warhammer 40,000 - Henry Cavill potwierdza serial. Złożył obietnicę fanom

fot. materiały prasowe

16 grudnia 2022 roku w godzinach porannych wrzuciliśmy informację o planach stworzenia serialu Warhammer 40,000, którego producentem wykonawczym i gwiazdą będzie Henry Cavill. Teraz sam aktor za pośrednictwem mediów społecznościowych potwierdził ten projekt i go skomentował.

Warhammer 40,000 - Henry Cavill obiecuje

Henry Cavill przyznaje że marzył przez 30 lat, aby zobaczyć uniwersum Warhammera w wersji aktorskiej. Jak wszyscy wiemy od lat powtarzał, jak wielkim jest fanem, który kolekcjonuje figurki. Tłumaczy, że ma zamiar kierować projektem tworzenia Kinowego Uniwersum Warhammera. To on razem z Natalie Viscuso z Vertigo znalazł dom dla tej produkcji w platformie Amazon Prime Video, więc to oznacza jego aktywną rolę producenta. Jego zdaniem ta platforma da im swobodę, która pozwoli im pozostać wiernymi rozmachowi świata Warhammera.

- Wszyscy fani Warhammera... obiecuję szanować tę wartość intelektualną, którą kochamy. Obiecuję dać wam coś znajomego i jednocześnie dać wam coś fantastycznego, czego jeszcze nie widzieliście.

Aktor wraz ze swoim oświadczenie wrzucił też pierwsze spojrzenie na animowane logo:

Dodał też, że pierwszymi krokami w ich pracy nad serialem, będzie znalezienie filmowców, którzy stworzą i napiszą serial. Sam Henry Cavill będzie uczestniczyć w tym procesie.

Swój wpis zakończył słowami, które zna każdy fan: For The Emperor!