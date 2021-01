Warner Bros. ma nowe logo. Zobaczcie, jak wygląda po modernizacji

fot. Warner Bros.

Wiemy już, jak wygląda nowe logo Warner Bros. Nowy znak firmujący studio miał swój debiut podczas premiery filmu Locked Down. Na Twitterze pojawił się zamieszczony przez Cartoon Crave film, na którym widać logo w całej okazałości. Na opublikowanym wideo nowocześniejsze logo zobaczymy najpierw na wieży Warner Bros., a później w pełnej jego okazałości. Tarcza nadal została niebieska, zaś same litery zmieniono na srebrne/białe. Warto dodać, że to pierwsza tak widoczna zmiana w wyglądzie logo studia Warner Bros. od 1984 roku.

Zobaczcie sami, jak wygląda nowe logo Warner Bros. i czy przypadło Wam do gustu:

https://twitter.com/thecartooncrave/status/1349749256383561729

Przypomnijmy, że w 2019 roku studio Warner Bros. wyjawiło, że konsultuje się z firmą projektową Pentagram w kwestii zmodernizowania logo. Celem współpracy było stworzenie takiego logo, które bardziej pasować będzie do XXI wieku. Nowy, nowocześniejszy znak wytwórni miał być też gotowy na nadchodzącą setną rocznicą istnienia studia, która przypadnie na rok 2023.