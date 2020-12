WarnerMedia kończy dochodzenie w sprawie roszczeń Raya Fishera

Warner Bros./Screen Rant

WarnerMedia poinformowało o zakończeniu wewnętrznego śledztwa, które spowodowane było licznymi oskarżeniami ze strony Raya Fishera. Jak wiemy, Fisher oskarżył Jossa Whedona o nieprofesjonalne i toksyczne zachowanie na planie filmu Liga Sprawiedliwości, a producentów, Jona Berga i Geoffa Johnsa, nie tylko o bagatelizowanie zachowania reżysera, ale też o wspieranie go w tym procederze.

W wydanym przez WarnerMedia oświadczeniu potwierdzono zakończenie wewnętrznego dochodzenia. W treści zaznaczono również, że rozpoczęto już "działania naprawcze". Nie jest jasne, co może oznaczać to w praktyce, ale może to być związane z niedawną decyzją o opuszczeniu Jossa Whedona projektu HBO pt. The Nevers.

Warto zaznaczyć, że Jon Berg i Geoff Johns w obecnej chwili nie są związani z kinowym działem Warner Bros. ani z DC Films. Nie wiadomo zatem, jakie jeszcze ruchy mogą zostać na ten moment podjęte przez WarnerMedia.

fot. materiały prasowe