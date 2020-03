Watchmen: Lindelof ma nadzieję na 2. sezon. Gorzej, że nie ma na niego pomysłów...

Po świetnym przyjęciu serialu Watchmen zarówno przez krytyków, jak i widzów, w sieci zaroiło się od pytań o 2. sezon produkcji. Jak na razie w całej sprawie nie ma żadnych oficjalnych informacji. Pomysłodawca i showrunner serii, Damon Lindelof, jakiś czas temu przyznał jednak, że tworząc ekranową historię wymyślał ją tak, by stanowiła ona zamkniętą opowieść - dał tym samym do zrozumienia, że szanse na kontynuację są nikłe. Teraz postanowił raz jeszcze zabrać głos w tej materii.

Lindelof w wywiadzie dla portalu Collider stwierdził, że choć ma nadzieję na powstanie 2. sezonu, to dodał jednocześnie, iż... nie ma na niego pomysłów:

Chciałbym mieć jakiś pomysł na 2. sezon Watchmen, chciałbym, naprawdę chciałbym, by on powstał. Ja tylko... Rzuciliśmy po prostu wszystko na pole 1. sezonu. Każdy świetny pomysł, który mieliśmy, prowadził mnie do sytuacji: "a co, jeśli dodamy to do 1. sezonu?" vs. "zostawmy to może na później". Czy może więc powstać 2. sezon produkcji? Mam nadzieję, że tak, ale nie sądzę, że on powinien powstać tylko dlatego, iż ludzie polubili 1. sezon.

Przypomnijmy, że stacja HBO zmieniła klasyfikację serialu z "dramatycznego" na "limitowany" - choć taki zabieg stał się istotny w kontekście sezonu nagrodowego, to jednak z drugiej strony doprowadził fanów do wniosku, że Watchmen faktycznie byli zamkniętą całością.