Watchmen - czy są szanse na 2. sezon? HBO odpowiada

Watchmen to jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Zadebiutował on jesienią 2019 roku i odniósł wielki sukces, zbierając fenomenalne recenzje widzów oraz krytyków.

Sam Damon Lindelof tłumaczył swego czasu, że on nie jest zainteresowany drugim sezonem i tworzył tę historię jako zamkniętą całość na jedną serię. Według niego, jeśli powstanie kontynuacja, to będzie tworzona przez kogoś innego. A co na to Casey Bloys z HBO?

- W tym momencie wszystko w rękach Damona. Myśli o tym, co chce zrobić. Prawdę mówiące nie wiem, czy ten serial ma szansę na kontynuację, czy traktujemy go jako limitowany. Damon zrobił jedną rzecz genialnie - otworzył cały świat tego serialu. Może jest inna historia z zupełnie innym postaciami. Nie wiem, ponieważ Damon tego nie wie. To on decyduje w tej kwestii.

Bloys tłumaczy jednak, że jeśli pędzie pomysł na 2. sezon lub nowy serial w tym świecie, jest na to otwarty, ale chce, by to twórca wyszedł z wizją i pozostawia to w jego rękach.