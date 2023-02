Wciąż za mało Elona Muska w Twitterze?

Britta Pedersen/New York Times

Wspaniałą rzeczą w posiadaniu Twittera jest to, że pod groźbą zwolnienia możesz nakazać swoim pracownikom, aby zwiększyli zasięg twoich tweetów. Według doniesień właśnie to Elon Musk zrobił po tym, gdy jego tweet podczas Super Bowl nie przyciągnął tyle zaangażowania, co tweet prezydenta Bidena.

Użytkownicy Twittera mogli zobaczyć tweet Bidena wyrażający jego wsparcie dla Philadelphia Eagles, w którym zawarte było retweetowane wideo Jill Biden pokazujące Pierwszą Damę w koszulce Eagles. Do tej pory tweet prezydenta uzyskał ponad 29 milionów wyświetleń i prawie 200 tysięcy serduszek.

https://twitter.com/POTUS/status/1624931580962656261

Elon Musk również zatweetował ze wsparciem dla Eagles, ale jego post otrzymał tylko nieco ponad 9 milionów wyświetleń, około 20 milionów mniej niż tweet prezydenta, oraz 68 500 lajków. Prezes Twittera usunął go po czterech godzinach.

Tak czy inaczej, wsparcie nie pomogło Philadelphia Eagles, którzy w ostatnich sekundach meczu przegrali finał z Kansas City Chiefs 35:38.

Zoë Schiffer i Casey Newton z Platformer poinformowali, że po meczu finałowym Musk udał się do siedziby Twittera w San Francisco swoim prywatnym odrzutowcem, aby porozmawiać z zespołem o tym, dlaczego jego tweet nie był tak popularny, jak Bidena. Stadion Uniwersytetu w Phoenix, na którym odbywał się Super Bowl, dzieli od kwatery głównej Twittera w San Francisco bagatela 1030 km w linii prostej.

Po niedzielnym Super Bowl o 02:36 w poniedziałek nad ranem, kuzyn Elona, James Musk, wysłał „bardzo pilną” wiadomość do 80 pracowników Twittera głoszącą: „Debugujemy problem z zaangażowaniem w treści na całej platformie.” To kolejna reakcja na to, że tweet Bidena wywołał większe zaangażowanie niż tweet Muska.

Motywowani groźbę utraty pracy pracownicy Twittera przez całą noc próbowali odkryć, dlaczego tweety Muska nie były tak dobrze widocznej, jak oczekiwano. Jeden z pracowników stwierdził, że zasięgi Muska mogą być ograniczone ze względu na liczbę osób, które zostały przez niego zablokowane i wyciszone w ostatnich miesiącach. Inną przyczyną mniejszego zasięgu może być algorytm promowania tweetów tych użytkowników, których posty wypadają lepiej zarówno u followersów, jak i niezaangażowanych oglądających.

Żądanie Muska zostało spełnione. Już w poniedziałkowe popołudnie Twitter wdrożył kod dający zielone światło wszystkim tweetom Muska dzięki czemu omijają one filtry mające pokazywać użytkownikom najlepsze treści. Jego posty zostały wzmocnione przez współczynnik 1000, co przesunęło je ponad wszystkie inne w feedach użytkowników. Według wewnętrznych szacunków ponad 90% zwolenników Muska widzi teraz jego tweety, a milionom osób, które go nie śledzą, również są one proponowane.

Elon Musk przyznał, że jego tweety są wpychane użytkownikom za pomocą poniższego mema:

https://twitter.com/elonmusk/status/1625368108461613057

Musk zatweetował również, że zmiany w algorytmie zostaną „dostosowane”. Platformer pisze, że jego posty są obecnie boostowane o współczynnik mniejszy niż 1000.

Druga najbogatsza osoba na świecie niewątpliwie ma nieposkromione parcie na Twittera, które kosztowało 44 miliardy dolarów, co oznacza, że algorytmy algorytmami, ale tweety Muska muszą być na wierzchu.