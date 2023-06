Wednesday – nowy członek rodziny Addamsów w drugim sezonie

Źródło: materiały prasowe

TUDUM 2023, wielkie globalne święto Netflixa, odbyło się w São Paulo. W trakcie tego wydarzenia pojawiła się także obsada serialu Wednesday, który otrzymał drugi sezon. W krótkim filmiku Jenna Ortega (Wednesday Addams), Joy Sunday (Bianca Barclay), Emma Myers (Enid Sinclair) i Hunter Doohan (Tyler Galpin) zmierzyli się z teoriami fanów, a jedna z nich dotyczyła spekulacji, że pojawi się nowy członek rodziny Addamsów.

Wednesday – obsada o nowej postaci i innych teoriach fanowskich

Aktorzy potwierdzili, że widzowie zobaczą więcej rodziny Wednesday, ale nie ujawnili, kto będzie nową postacią. Ortega zdradziła, że chciałaby zobaczyć Kuzyna Itt, podczas gdy pozostali członkowie obsady wspomnieli o babci Addams.

Inną teorią fanowską, z którą poradziła sobie obsada, dotyczyła profesor Weems (Gwendoline Christie), którą na pierwszy rzut oka pozostawiono na śmierć pod koniec pierwszego sezonu. Ortega zwraca uwagę na to, że widzowie „nigdy nie zobaczyli jej pogrzebu”, co powoduje spekulacje, że bohaterka wciąż może żyć. Fani zauważyli, że pod koniec sezonu Lurch ma najwyraźniej inny kolor oczu niż wtedy, gdy go spotkali po raz pierwszy na ekranie. Inni spekulują, że może to być Weems, która jest zmiennokształtną.

Jeśli chodzi o sezon drugi, obsada nie mogła za wiele powiedzieć. Myers dodała tylko:

W tej chwili trwają prace nad drugim sezonem Wednesday, a fabuła jest tak ściśle tajna, że nawet my nie wiemy, co się wydarzy.

Wednesday - teorie z Jenną Ortegą

Wednesday - zdjęcia z 1. sezonu

Wednesday (2022) - Wendsday