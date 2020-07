Wezwała policję i oskarżała twórcę komiksów. Piła do koloru skóry - teraz sama czeka na zarzuty

Twitter

Wszystko wskazuje na to, że doczekaliśmy się finału głośno komentowanej sprawy, która zbulwersowała amerykańską opinię publiczną. 27 maja mieszkanka Nowego Jorku, Amy Cooper, wybrała się ze swoim psem na spacer po Central Parku. W tym samym czasie przebywał tam były redaktor Marvela, Christian Cooper (zbieżność nazwisk przypadkowa; tworzył on historie poświęcone Ghost Riderowi czy X-Menom, był także pierwszym pracownikiem Domu Pomysłów, który otwarcie przyznał się do swojego homoseksualizmu), który w trakcie obserwowania ptaków zwrócił kobiecie uwagę, że powinna trzymać swojego pupila na smyczy. Sytuacja ta na tyle ją rozwścieczyła, że z miejsca postanowiła wezwać policję. W czasie rozmowy telefonicznej z funkcjonariuszami mówiła ona:

Jestem teraz w Ramble (część Central Parku - przyp. aut.) i jest tu taki człowiek, Afroamerykanin, ma kask rowerowy, nagrywa mnie i grozi mi i mojemu psu. Grozi mi mężczyzna w Ramble - proszę, przyślijcie kogoś jak najszybciej!

Nagranie to obiegło sieć w błyskawicznym tempie; przeważająca większość komentatorów piętnowała zwłaszcza to, że kobieta od razu odwoływała się do koloru skóry Coopera. Policja przeprowadziła w całej sprawie śledztwo, przekazując następnie dokumentację do prokuratury okręgowej Manhattanu. Kierujący ją Cyrus R. Vance Jr. w oświadczeniu przesłanym New York Times stwierdził teraz:

Dzisiaj nasze biuro przygotowało wstępny akt oskarżenia dla Amy Cooper za fałszywe zgłoszenie incydentu trzeciego stopnia. Czujemy się zobligowani, aby sprawcy tego typu zajść zostali jak najszybciej pociągnięci do odpowiedzialności.

Co ciekawe, po całym zajściu Amy Cooper najpierw oddała swojego psa do schroniska, by po kilku dniach zabrać go z powrotem. Została także zwolniona z pracy, gdy sprawa wyszła na światło dzienne. Dopiero później w specjalnym oświadczeniu stwierdziła:

Zareagowałam emocjonalnie i wyprowadziłam błędne założenia co do jego zamiarów. Co więcej, to moje postępowanie było niewłaściwe, ponieważ nie trzymałam swojego psa na smyczy.

Kobiecie grozi rok więzienia. Pierwsze posiedzenie sądu w jej sprawie odbędzie się 14 października.