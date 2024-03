Tego zaszczytu dostąpili nieliczni w MCU. W 3. sezonie What If...? może pojawić się epicka scena z X-Menem...

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Reklama

Jak donosi portal Toonado.com, znany scooper (osoba przekazująca zakulisowe informacje i przecieki z branży rozrywkowej) @CanWeGetToast poinformował, że Storm w serialu animowanym What If...? ma okazać się godna Mjolnira i podnieść młot gromowładnego Thora.

To może być naprawdę epicka scena. Do tej pory tylko kilka postaci z MCU było w stanie podnieść Mjolnira, w tym Kapitan Ameryka i Vision. To ogromny zaszczyt.

Co ciekawe, X-Meni nie pojawili się w 2. sezonie What If...?, ponieważ Marvelowi zależało na tym, by najpierw zadebiutowali w live-action. Jak przyznał reżyser Bryan Andrews:

W zasadzie nie wchodzili w grę. Powiedziano nam: najpierw trzeba ich wprowadzić w live-action, dopiero potem możecie ich użyć. Było nam szkoda, bo naprawdę chcieliśmy pobawić się każdą możliwą zabawką. Ale obowiązują nas pewne ograniczenia.

Możliwe jednak, że od tego czasu coś się zmieniło.

Chcecie zobaczyć Storm w 3. sezonie? Oglądaliście poprzednie części What If...? i czekacie na kolejne? Dajcie znać!

Zobacz także:

Seriale MCU - ranking odcinków wg naEKRANIE.pl

Ranking pochodzi z połowy 2022 roku. Powinniśmy zabrać się za jego kolejną odsłonę?