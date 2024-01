What If...? - odcinek o Kingpinie niczym Joker Joaquina Phoenixa? Tego chciałby Vincent D'Onofrio

Netflix/Marvel

Wilson Fisk już niejednokrotnie terroryzował Nowy Jork w Kinowym Uniwersum Marvela - czy to na początku w serialu Daredevil na Netflixie, który został uznany za kanoniczny względem MCU czy już bezpośrednio w jego produkcjach takich jak Echo czy Hawkeye. Mimo tego Vincent D'Onofrio, który wciela się w rolę słynnego złoczyńcy, chciałby zobaczyć swoją postać w świecie animacji. Na idealny projekt wskazuje tutaj serial animowany What if...?, który pozwoliłby na pokazanie Kingpina w jeszcze innym świetle niż dotychczas. Aktor porównał swoje marzenia do... Jokera z Joaquinem Phoenixem.

A gdyby...? Bardzo bym chciał zrobić historięz Fiskiem i o Fisku. Chciałbym odkryć tę postać poza ramami typowego spotkania złoczyńcy z bohaterem. Chciałbym zobaczyć bardziej realistyczną wersję, tak jak to zrobili z Jokerem. Bardziej wewnętrzne podejście do postaci i wiesz, 10 razy mroczniejsze od tego, co dotychczas z nią robiliśmy. To byłoby interesujące.

What If...? - o czym

Produkcja oparta jest na słynnej, komiksowej antologii z lat 70. XX wieku, która ukazywała alternatywne historie najbardziej znanych postaci Marvela, próbując odpowiedzieć choćby na pytania, co stałoby się, gdyby Człowiek Pająk dołączył do Fantastycznej Czwórki, lub jak wyglądałoby uniwersum, gdyby Iron Man okazał się zdrajcą.