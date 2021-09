What If... ? - easter eggi z odcinka 5. Zombieland, Deadpool i inne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Źródło: Marvel/Disney+

Za nami 5. odcinek serialu animowanego What If... ?, który przedstawia alternatywne wersje historii bohaterów MCU, w których jedna decyzja może całkowicie zmienić kierunek, w jakim podąży życie herosów. Nowy epizod przedstawia fabułę Marvel Zombies. Otóż Hank Pym po dotarciu do Wymiaru Kwantowego znajduje swoją żonę, która jednak została zainfekowana tajemniczym wirusem zmieniającym nosiciela w zombie. Dostaje się on do świata bohaterów. MCU musi radzić sobie z apokalipsą zombie, bo nawet członkowie Avengers zostają zainfekowani. Grupa ocalałych herosów szuka lekarstwa na epidemię.

W odcinku znajdziemy wiele easter eggów między innymi nawiązanie do filmu Zombieland czy prawdopodobne cameo Deadpoola w historii. W poniższej galerii możecie sprawdzić je wszystkie.