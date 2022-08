White Noise - zwiastun nowego filmu twórcy Historii małżeńskich. Adam Driver w apokaliptycznym obrazie

Fot. Materiały prasowe

Netflix opublikował oficjalny zwiastun do White Noise, który możecie zobaczyć poniżej. To produkcja na podstawie książki Dona DeLillo o tym samym tytule. Opowiada o amerykańskiej rodzinie, zmagającej się zarówno z przyziemnymi problemami codzienności, jak i uniwersalnymi tajemnicami życia, śmierci i szczęścia w niepewnym świecie. Pewne niespodziewane wydarzenie wywróci ich życie do góry nogami i zmusi do nowych refleksji. Akcja rozgrywa się w latach osiemdziesiątych.

Adaptacją historii na ekran i reżyserią zajął się Noah Baumbach, znany z nominowanych do Oscara Historii małżeńskich i Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane).

Fot. Materiały prasowe

White Noise - zwiastun. Nowy film twórcy Historii małżeńskich

W głównych rolach zagrają Adam Driver i Greta Gerwig. W obsadzie White Noise są także Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin i Jodie Turner-Smith. Rolę producentów pełnią Noah Baumbach, David Heyman and i Singer are producers.

White Noise zadebiutuje na Festiwalu Filmowym w Wenecji.