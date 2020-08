Wiedzieliście, że Hawkeye ma psa? Uwielbia pizzę i rozwiązuje zagadki morderstw

Marvel

Hawkeye wśród fanów Marvela i MCU od lat traktowany jest jako heros drugiej kategorii - zupełnie niesprawiedliwie; Clint Barton nie raz nie dwa udowadniał bowiem, że sercem do walki i odwagą góruje nad wieloma innymi postaciami Domu Pomysłów. Być może polubicie go jeszcze bardziej, jeśli dowiecie się, że ten superbohater posiada psa. I to takiego, przy którym blask Krypto czy Lockjawa wydaje się blednąć.

Czworonóg ten nosił w komiksach wiele imion: Arrow, Lucky czy po prostu Dog. Po sukcesie wielokrotnie nagradzanej serii Hawkeye, której autorami są Matt Fraction i David Aja, na stałe przylgnął jednak do niego przydomek Pizza Dog - wszystko przez rozmiłowanie pupila w pizzy. Popularność zwierzęcia była na tyle duża, że w 11. zeszycie opowieści jej twórcy zdecydowali się w całości poświęcić historię psu, który rozwiązywał zagadkę morderstwa popełnionego na dachu budynku zamieszkiwanego przez Bartona.

Geniusz Fractiona i Aji polegał na tym, że zdecydowali się oni przedstawić opowieść z perspektywy zwierzęcia; to dlatego na kolejnych kartach ujrzeliśmy ikony, mające symbolizować postaci i przedmioty, które Pizza Dog wyczuwa za pomocą swojego węchu. Z kolei w dialogach pojawiały się niejednokrotnie pojedyncze słowa, komendy i inne wyrazy, które mogłyby być kojarzone przez psa.

Czworonóg ostatecznie odnalazł sprawców morderstwa; byli nimi członkami mafii, z którą miał wówczas na pieńku Barton.

Hawkeye #11 - plansze

Z materiałów do serialu Hawkeye wynika, że Pizza Dog pojawi się również w produkcji Disney+.