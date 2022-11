Wiedźmin 3 - tak wypięknieje gra. Zobaczcie porównanie ulepszonej i oryginalnej wersji

fot. CD Projekt

Po 7 latach od premiery gracze otrzymają darmową aktualizację gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, która przeniesie ją na PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Nowe wydanie zaoferuje między innymi wsparcie dla ray tracingu, a także ulepszy między innymi roślinność czy tekstury. Nie zabraknie również innych nowości w postaci między innymi trybu fotograficznego oraz usprawnień mających na celu poprawić komfort rozgrywki, takich jak możliwość szybkiego rzucania znaków czy filtrowanie mapy i opcja dynamicznego ukrywania minimapy.

To nadal nie wszystko. W grze pojawią się wybrane mody i poprawki w niektórych zadaniach - wszystko to w oparciu o uwagi społeczności graczy. Otrzymamy także dodatkową zawartość nawiązującą do serialu Netflixa oraz możliwość przenoszenia postępów między platformami.

Na sam koniec zostawiliśmy to, co najprawdopodobniej rzuci się w oczy jako pierwsze: ulepszoną oprawę graficzną. Ze skalą zmian możecie zapoznać się na poniższym wideo.

Jak waszym zdaniem wypada odświeżone wydanie gry na tle oryginału?