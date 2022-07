Wiedźmin 3 - Geralt, Ciri i Yennefer niczym bohaterowie filmu samurajskiego. Po tych fanartach zapragniecie nowej gry

fot. CD Projekt

Na oficjalnym profilu marki Wiedźmin regularnie pojawiają się prace tworzone przez fanów. W lipcu udostępniono na nim grafiki, których autorem jest Jhony Caballero (więcej prac artysty możecie znaleźć w tym miejscu). Przedstawiają one trójkę bohaterów z gry, Geralta, Ciri oraz Yennefer, w wersji inspirowanej komiksem Wiedźmin: Ronin. Przypomnijmy, że jest to historia, w której słynny pogromca potworów trafia do feudalnej Japonii, gdzie poszukuje tajemniczej Pani Śniegu Yuki Onna i staje w szranki z istotami zwanymi Yokai.

Wiedźmin: Ronin - fanarty

Grafiki nie tylko spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony twitterowej społeczności (zebrały ponad 10 tysięcy polubień w zaledwie kilka dni), ale również zadziałały na wyobraźnię fanów. W komentarzach znaleźć można wiele osób, które chciałyby, aby CD Projekt stworzył grę z akcją w tego typu klimatach lub dodatek w stylu animowanego serialu Marvela zatytułowanego What If... ?, które przedstawiłoby alternatywną historię.

https://twitter.com/archaelius/status/1543972540413947904

https://twitter.com/TatsuEnjoyer/status/1544033916759285760

Niestety nic nie wskazuje, by te życzenia fanów zostały w najbliższym czasie spełnione. Nie oznacza to jednak, że uniwersum Wiedźmina nie powiększy się o kolejne gry. W produkcji znajduje się kolejna odsłona serii, a już dziś na rynek trafiła karcianka Gwint: Mag Renegat.