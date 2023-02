Wiedźmin 3 - wersja next-gen zawiera realistyczne żeńskie genitalia? Jest komentarz CD Projekt Red i twórcy moda

fot. CD Projekt

W grudniu na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X zadebiutowała ulepszona wersja gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. Nowe wydanie wprowadziło ulepszoną oprawę graficzną, a także pewne zmiany w rozgrywce. Oprócz tego studio CD Projekt RED zdecydowało się wdrożyć do swojej produkcji pewne mody stworzone przez społeczność i okazuje się, że przynajmniej jeden z nich pojawił się tam przypadkiem.

Mowa o modyfikacji wprowadzającej... realistyczne żeńskie genitalia, których gracze dopatrzyli się u wiedźm z Krzywuchowych Moczarów (w ludzkiej formie) oraz wampirzyc. Ich obecność w grze nie była jednak zamierzona, a przynajmniej tak wynika z oświadczenia polskiego studia opublikowanego na łamach Kotaku

Next-genowa wersja Wiedźmina 3, poza ulepszeniami stworzonymi w studiu, zawiera również kilka modów społeczności, za które nie odpowiada zespół CD Projekt RED. Połączenie tego wszystkiego było złożonym procesem, a obecność wspomnianych tekstur w premierowej wersji nie była zamierzona. Jest to coś, czym wkrótce się zajmiemy - czytamy w komunikacie.

Na tym jednak cała sprawa się nie kończy. Redaktorzy Kotaku skontaktowali się z autorem moda "Vaginas for Everyone" i ten stwierdził, że nie wiedział o działaniu CD Projekt RED i nikt nie kontaktował się z nim w sprawie wykorzystania jego modyfikacji. Warto jednak zaznaczyć, że trudno jednoznacznie ustalić czy wykorzystana w grze zawartość to rzeczywiście ten konkretny, fanowski mod, ale zdaniem Kotaku są duże podobieństwa. Polskie studio jak na razie nie odniosło się do słów modera.