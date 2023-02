The Last of Us: Part I na PC z pudełkowym wydaniem. Gracze mogą sięgnąć po Firefly Edition

fot. SIE

Już 28 marca na PC zadebiutuje The Last of Us Part I, czyli remake świetnie ocenianej produkcji z 2013 roku, który wcześniej dostępny był wyłącznie na PS5. Co ciekawe, w tym przypadku gracze będą mogli sięgnąć nie tylko po wersję cyfrową, ale również bogatsze pudełkowe wydanie Firefly Edition, które wyceniono na 109,99 euro, a więc około 530 zł. W jego skład wejdzie między innymi steelbook, cztery zeszyty komiksu American Dreams oraz sporo zawartości cyfrowej. Na poniższych zdjęciach możecie zapoznać się z kompletnym zestawem.

Firefly Edition było dostępne również na PS5 i bardzo szybko się wyprzedało. Można spodziewać się, że w przypadku wersji pecetowej będzie to wyglądać bardzo podobnie. W tym wszystkim jest jednak pewien mały haczyk: wewnątrz pudełka na PC zabraknie z nośnika z grą. Ta dostępna będzie wyłącznie w formie kodu do aktywacji na platformie Steam, który umożliwi kupującym pobranie produkcji studia Naughty Dog z sieci.