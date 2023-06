Wiedźmin - Anya Chalotra o odejściu Henry'ego Cavilla. Jak dużo znaczył dla tego serialu?

Netflix

Henry Cavill odejdzie po 3. sezonie i nie zobaczymy go już w roli Geralta. Dla fanów to był duży szok, ale też dla aktorów i członków ekipy było to duże zaskoczenie i towarzyszyły temu duże emocje. Anya Chalotra, odtwórczyni roli Yennefer powiedziała w rozmowie z SFX Magazine, że gdy dowiedziała się o tej sytuacji, było jej bardzo smutno i chyba nawet uronila łzę.

To podróż, w której byliśmy razem przez długi czas. Szczególnie w mojej karierze, Wiedźmin był największą rzeczą, jaką zrobiłam. To od tego projektu wszystko się zaczęło. Henry był jego ogromną częścią. Jest kluczowym członkiem serialu i będzie mi go bardzo brakowało.

O tym, jak Cavill był ważny dla tego serialu niech świadczy wypowiedź koordynatora kaskaderów przy 3. sezonie, Wolfganga Stegemanna. Potwierdził, że Henry Cavill był jego drugim koordynatorem, razem układali choreografię i aktor był bardzo mocno zaangażowany w ten proces. Dowiadujemy się, że ten proces nie wyglądał tak, że najpierw planowali to kaskaderzy i potem dopiero pokazywali aktorowi efekty. Henry Cavill był przy tym od samego początku do końca.

Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.