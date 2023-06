Wiedźmin - Henry Cavill odchodzi po 3. sezonie. Tomasz Bagiński komentuje

fot. Netflix

Wiemy, że Henry Cavill zakończył swoją przygodę z Geraltem z Rivii wraz z nadchodzącym 3. sezonem Wiedźmina. W 4. sezonie w tej roli zastąpi go Liam Hemsworth. Co o tym wszystkim myśli Tomasz Bagiński, który jest jednym z producentów serialu.

Wiedźmin bez Henry'ego Cavilla - komentarz

Tomasz Bagiński skomentował sytuację w rozmowie z brytyjskim Metro.

- Istotne jest to, by podkreślić, że to, co stworzył Henry jest bardzo ważne dla serialu i był on niesamowitym Geraltem. Wszyscy będziemy za nim tęsknić, ale jednocześnie serial będzie trwać dalej. Tak właściwie mamy pomysł na to, jak wprowadzić tutaj Liama. Nie chcę za dużo zdradzać, bo nie chce poruszać spoilerów, ale wprowadzenie go jest bardzo zgodne z kanonem Wiedźmina.

Dalej producent rozwija kwestię nowego aktora sugerując rozwiązanie. Tłumaczy, że fani znający książki - zwłaszcza 5. tom - wiedzą o tym, że istnieje wiele wersji tej samej historii.

- Myślę, że może im się to spodobać. Będę tęsknić za Henrym, ale jednocześnie jestem bardzo podekscytowany wprowadzeniem Liama oraz przyszłością, ponieważ on wprowadzi do serialu inny rodzaj energii. To wciąż będzie Geralt, ale trochę inny.

Wiedźmin - premiera 3. sezonu 29 czerwca 2023 roku w Netflixie.

Zobacz także:

Wiedźmin - analiza zwiastuna 3. sezonu