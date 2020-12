Wiedźmin - znamy nowych członków obsady! Wśród nich kolejny aktor z Dzikiego Gonu

Netflix

Garść świeżych informacji z planu serialowego Wiedźmina. Niedawno serwis Redanian Intelligence poinformował, że w rolę królowej Meve z Lyrii wcieli się szkocka aktorka Rebecca Hanssen. Teraz poznaliśmy aż pięć nowych nazwisk członków obsady. Są to kolejno:

Alastair Parker - grał m.in. w Doktor Who i Carnival Row. To nie pierwsze zetknięcie aktora z wiedźmińskim uniwersum - wcześniej użyczył głosu Tasakowi (Carlo Varese), krasnoludowi i jednemu z czterech bossów novigradzkiego półświatka w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. W sumie jest to już trzecia osoba w obsadzie, która wcześniej nagrała dialogi do gry. Rola Parkera w 2. sezonie jest nieznana, biorąc jednak pod uwagę sferę wizualną i imponującą budowę ciała, mówi się, iż doskonale pasuje do postaci Sigismunda Dijkstry (i wymogów castingowych do jego zagrania).

Richard Cunningham - wystąpił w produkcjach takich jak Mroczne materie, Grantchester i Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Możliwe, że wcieli się w jednego z północnych monarchów.

Michele Moran - odtwórczyni epizodycznych ról w Into the Badlands: Kraina bezprawia i Flack. Póki co nie wiadomo, jaką rolę odegra w 2. sezonie.

Krysten Coombs - ten aktor i zawodowy badmintonista według pogłosek miałby wcielić się w jednego z członków ekipy Yarpena Zigrina, być może jednego z braci Dahlbergów. Ich pojawienie się może zwiastować scenę podróży karawany i ataku elfów w pobliżu Shaerrawedd znaną z pierwszego tomu sagi. Krysten wystąpił epizodycznie m.in. w Grze o tron.

Niamh McCormack - zagra w odcinku wyreżyserowanym przez Stephena Surjika postać o tajemniczo brzmiącym imieniu: "W" (jest to najpewniej pseudonim postaci).

Alastair Parker