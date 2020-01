Wiedźmin: kostiumograf broni zbroi Nilfgaardu. Krytyka to wina graczy

Spora część negatywnych komentarzy, z jakimi spotkał się Wiedźmin, dotyczyła właśnie estetyki - niektórych strojów, a przede wszystkim (o czym wszyscy doskonale wiemy i jest to element, z którym wszyscy raczej się zgadzają) zbroi Nilfgaardu. Było oczywiste, że podczas kolejnego wywiady kostiumograf Tim Aslam znów zostanie o nie zapytany. Projektant ponownie stanął w ich obronie.

Wiem, że są pewne zgrzyty. Wiem, że na przykład zbroja z Nilfgaardu wzbudziła wiele kontrowersji, a problem z nią polega na tym, że wielu graczy przyzwyczaiło się do tego, jak wygląda ona w grze. zbroja z Nilfgaardu polega na tym, że wielu graczy było tak przyzwyczajonych do tego, jak wyglądali Nilfgaardczycy i jacy byli, podczas gdy - i mówiliśmy raz po raz - to nie miało nic wspólnego z grą, i w pewnym sensie ten sezon był origin story dla, cóż, właściwie każdego. To wydarzenia z najwcześniej wydanych książek, gdy nikt tam nie zdążył jeszcze stać się postacią tak rozwiniętą i w pełni uformowaną jak te znane graczom. To wczesny, początkowy etap historii.

Aslam ciągnął temat dłużej, szerzej tłumacząc designerskie decyzje.

W przypadku Nilfgaardczyków chodziło o to, że już na wczesnym etapie prac Lauren zwróciła uwagę na to, że to dopiero początki. Przed zaręczynami Pavetty Nilfgaardczycy wydawali się nie stanowić żadnego zagrożenia, a nagle, również z pomocą Fringilli, stali się wielką siłą. W pierwszej fazie nie mieli być elitarną, świetnie wyszkoloną i doskonale odzianą armią, jak choćby Cyntryjczycy. Tu nikt nie wie, skąd się wzięli, jak przybyli tam tak szybko, zwłaszcza, że wielu z nich wydaje się mieć fanatycznie wyprane mózgi.

Pomysły które mieliśmy, musieliśmy wprowadzić w życie w jakiś tydzień - tydzień od zaprojektowania do wykonania. Miałem do zrobienia jakieś 250 zestawów, które miały brać udział w zdjęciach w okresie poniżej dwóch miesięcy. Wszystko zupełnie od zera. Jeden czy dwa dni opóźnienia i... Sceny i lokacje były już ustawione, wszystko zorganizowane, nie dało się tako przenieść na inny termin. Wyglądało to zatem tak: cholera, to musi być gotowe. Musimy zrobić te zbroje. Czego oczekujecie? - Nie chcemy niczego wschodniego, tradycyjnego, nie chcemy zbroi w stylu renesansowym czy średniowiecznym, ma być czarna, wiesz, o co chodzi?

Musi to być coś, czego nikt nigdy wcześniej nie widział, co pod względem zbroi nie jest łatwym zadaniem. Zbroje istnieją od trzech, czterech tysięcy lat, miały najróżniejsze formy i chyba wszystko w tym temacie zostało powiedziane. Rzecz w tym, że w zbroi nilfgaardzkiej musiało być coś dziwnego. Nie chodziło o to, by walczyli w tej w pełni chroniącej, genialnej zbroi. Mieli kojarzyć się z czymś nadprzyrodzonym. "Jak wielu tych ludzi tu przybyło? Skąd dokładnie? Jak to jest w ogóle możliwe?" Oczywiście, Fringilla wykorzystała swoje magiczne moce, ale same zbroje musiały mieć wygląd bardziej organiczny, niż przywodzić na myśl wykuty przez człowieka. Chcieliśmy, by wydawał się uformowany, wyhodowany, była za nim idea i to było za ideą, że był bardzo żyły i miał odniesienie do natury, drzew, kory, mchu i rozkładających się rzeczy.

Właśnie o to właśnie chodziło. Musieli mieć to dziwne, obce uczucie, które nie przypominało niczego innego. Zbroje miały też przerażać najeżdżanych - "Czym są te istoty? Skąd się wzięły?". To był główny punkt odniesienia, stworzyłem więc kilka projektów, a Lauren wybrała część z nich. I powtarzam: myślę, że jeśli spojrzy się na to właśnie pod tym kątem, biorąc pod uwagę całość, kontekst, to zadziała. Jeśli ogląda się pamiętając, że nie są to Nilfgaardczycy z gier... Bo oczywiście - nie są nimi i nigdy nie mieli nimi być. Cóż, nie da się zadowolić wszystkich.