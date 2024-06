Czy na takiej Płotce jeździłby współczesny Geralt? Zobaczcie customowy motocykl inspirowany Wiedźminem 3

fot. bmwcustomcontest.pl

Na stronie Urban Garage wystartował konkurs, w którym uczestnicy mogą zagłosować na customowe modele BMW R 18. Wśród biorących udział w rywalizacji motocykli pojawiło się również coś, co może zainteresować graczy.

Jednym z motocykli zgłoszonym do konkursu jest bowiem "Płotka", będąca efektem współpracy między BMW Motorrad Premium Arena oraz studiem CD Projekt RED. W założeniach miała być to maszyna, z której mógłby skorzystać Geralt z Rivii i wygląda na to, że autorom pojazdu udało się to zrealizować. Motocykl ozdobiono symbolami nawiązującymi do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon - znajdziemy na nim między innymi motyw z medalionem noszonym przez głównego bohatera oraz wiedźmińskie znaki. Uwagę zwracają również torby, których wygląd inspirowany jest pancerzem Geralta.

BMW R 18 - "Płotka" - zdjęcia

BMW R 18 - "Płotka"

Finał konkursu odbędzie się 15 czerwca. Tego dnia zainteresowani będą mogli zobaczyć wszystkie sześć zgłoszonych do udziału w rywalizacji maszyn w Urban Garage BMW Motorrad znajdującym się na warszawskim Wilanowie.