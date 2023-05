Wiedźmin - odejście Henry'ego Cavilla nie wpłynie na serial? Tak twierdzi jedna z aktorek

Netflix

Wiedźmin w tym roku doczeka się premiery 3. sezonu i będzie to pożegnanie dla Henry'ego Cavilla z rolą Geralta. Dla wielu fanów to zdecydowanie za dużo, bo przez ten czas dawali do zrozumienia w mediach społecznościowych, że tylko on trzyma ich przy tym serialu. Jedna z aktorek produkcji stwierdziła jednak, że nie będzie to odejście nie będzie miało wielkiego wpływu na Wiedźmina.

Mecia Simson, która gra w serialu Francescę Findabair, stwierdziła w jednym z wywiadów, że to "smutne", że Cavill nie będzie kontynuował swojej roli, ale jednocześnie pozostaje pełna optymizmu, co do przyszłości serialu. W podcaście A Trip to the Movies with Alex Zane, Simson powiedziała, że była zaskoczona informacjami o odejściu Cavilla.

Byłam bardzo zszokowana, kiedy się o tym dowiedziałam, bo stworzyliśmy z nim trzy sezony. Oczywiście to smutne, bo to koniec pewnej ery. Ale w porządku. I myślę, że to co będzie dalej... to będzie jeszcze więcej ekscytujących rzeczy, które się wydarzą. Myślę, że serial nadal będzie świetny i czuję, że wszyscy czujemy wdzięczność za czas z nim spędzony.

Do roli Wiedźmina zatrudniono od 4. sezonu Liama Hemswortha. Aktorka nie ma wątpliwości, że sobie poradzi z tym zadaniem.

Czuję, że serial jest tak duży i ma tak wiele wspaniałych elementów, że po prostu mam poczucie, że będzie dobrze. To będzie miłe przejście i myślę, że [Hemsworth] wykona niesamowitą robotę.

Wiedźmin zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.