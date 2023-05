Wiedźmin - Dolph Lundgren dołącza do obsady spin-offu o Szczurach. Kogo może zagrać?

fot. materiały prasowe

Netflix postarał się o duże nazwisko przy spin-offie serialu Wiedźmin. Tak jak w premierowym sezonie ogłoszono Henry'ego Cavilla, tak później Michelle Yeoh była gwiazdą pierwszego spin-offu zatytułowanego Rodowód krwi. Nowa produkcja w świecie Wiedźmina od Netflixa, koncentrować się będzie na bandzie Szczurów i tutaj też w obsadzie będzie duże nazwisko. Portal Redanian Intelligence donosi, że szeregi produkcji zasilił Dolph Lundgren.

Aktor ma odegrać w serialu kluczową rolę, ale jej szczegóły nie zostały na razie ujawnione. Redanian Intelligence słusznie typuje, że być może chodzi o postać Leo Bonharta, łowcy nagród i potężnego najemnika, którego walka mieczem równać się może z najlepszymi wiedźminami. Jego każde pojawienie się w książkach powoduje gęsią skórkę i trzeba przyznać, że jeśli Lundgren faktycznie odegra tę rolę, to jest to castingowy strzał w dziesiątkę. Na ten moment są to jednak tylko spekulacje, jednak jeśli okażą się trafione, to powinniśmy spodziewać się, że Lundgren powtórzy swoją rolę także w 4. sezonie głównego serialu.

Wiedźmin - o czym będzie serial o Szczurach?

Szczury w książkach Andrzeja Sapkowskiego to banda rozbójników, która doświadczyła w młodym wieku okropieństw wojny i straciła przez to swój moralny kompas. Ciri natrafia na Szczury w trudnym dla siebie momencie i zostaje członkinią bandy. Wcześniej przy okazji ogłoszeń obsadowych do 3. sezonu Wiedźmina podano, że Christelle Elwin wcieli się w Mistle - jedną z bardziej rozwiniętych w książkach członkiń bandy. Wydarzenia w spin-offie będą prawdopodobnie poprzedzać to, co zobaczymy w sezonie trzecim, kiedy Ciri spotka Szczury.