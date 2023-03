Wiedźmin - producent zapowiada zmiany względem książki i świata Sapkowskiego w 3. sezonie

Netflix

Wiedźmin jest obecnie w fazie postprodukcji i trwają końcowe prace nad 3. sezonem. Fani być może zastanawiają się, jak wypadnie nowa odsłona, a wcześniej showrunnerka produkcji, Lauren Hissrisch Schmidt obiecała, że będzie to sezon znacznie bliżej książek. Przypomnijmy, że wielu widzów krytykuje serial Netflixa za to, że ten nie oddaje ducha prozy Andrzeja Sapkowskiego i wiele wątków jest niezgodnych z książkami. Teraz mamy jednak wypowiedź producenta, Graeme Marshalla, który zapowiada zupełnie nowe rzeczy w nadchodzącym sezonie, których nie znają fani lore Wiedźmina.

Jesteśmy w trakcie kończenia ostatnich kilku odcinków 3. sezonu i to jest super fajne. Nie sądzę, że jest to coś, co ktokolwiek wcześniej czytał lub widział w wiedźmińskim lore, więc myślę, że to będzie ekscytujące.

Wypowiedź została rozwinięta. W nowym sezonie możemy spodziewać się kilku sekwencji z nowymi potworami, a zespół od tworzenia efektów specjalnych ma być zadowolony z dostarczanych projektów. W rozmowie ze ScreenRant udział brał również szef zespołu odpowiedzialnego za efekty specjalne, Sébastien Francoeur. Wspomina, że były elementy, w których chcieli byś maksymalnie wierni, ale mieli nakaz podążać inną drogą. W wielu innych aspektach starano się jednak ostrożnie podchodzić do zmian w lore. Możemy zatem jako widzowie spodziewać się, że tradycyjnie nie zabraknie nowych elementów, a książkowy oryginał będzie służyć jako pewnego rodzaju podstawa. Jak to ostatecznie wypadnie? Przekonamy się niebawem.

Wiedźmin - kogo zobaczymy w 3. sezonie?

Jedno jest pewne - Henry Cavill, Anya Chalotra i Freya Allan powtórzą swoje role odpowiednio Geralta, Yennefer i Ciri. To samo tyczy Anny Shaffer jako Triss, Joey'a Batey'a w roli Jaskra i MyAnny Buring w roli Tissai. Kogo nowego zobaczymy w serialu? Uwaga na drobne spoilery w niektórych miejscach.

Meng'er Zhang (Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni) jako Milva

Wiedźmin - 3. sezon zadebiutuje w 2023 roku na platformie Netflix.