Wiedźmin - nowe zdjęcia. Anya Chalotra komentuje odejście Henry'ego Cavilla

Henry Cavill podjął decyzję o odejściu z serialu po zakończeniu prac nad 3. sezonem. To oznacza, że zostanie zastąpiony przez innego aktora w zapowiedzianym już sezonie czwartym. W tej roli pojawić się ma Liam Hemsworth.

Ponieważ ogłoszenie o odejściu pojawiło się na długo przed startem promocji 3. sezonu, teraz czeka ekipę i obsadę wiele niezręcznych pytań o odejście największej gwiazdy. W wywiadzie dla Entertainment Weekly, odtwórczyni roli Yennefer, Anya Chalotra podzieliła się jednak swoimi przemyśleniami na temat odejścia Cavilla.

To, co wiedzieliśmy na pewno, to uczucia, które towarzyszą nam zawsze, gdy sezon dobiega końca. Jestem pełna dumy i miłości do tego, co udało nam się zrobić. Pozostaliśmy więc raczej w tych dobrych chwilach niż w czymkolwiek innym. Wiadomość była... tak, trudno to przyjąć, ponieważ jest on kluczową częścią serialu i wszyscy go uwielbiamy. Będzie nam go więc brakowało, ale życzę mu wszystkiego najlepszego.

Serial zadebiutuje na platformie Netflix 29 czerwca 2023 roku i będzie to pierwsza część sezonu licząca 5 odcinków. Druga ma pojawić się 27 lipca i zawierać będzie odcinki 6-8.