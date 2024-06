Freya Allan o 4. sezonie Wiedźmina. Na Ciri czeka romans

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Trwają zdjęcia do 4. sezonu Wiedźmina. Podczas gdy Liam Hemsworth ma już pierwsze sceny jako Geralt z Rivii za sobą, Freya Allan opowiada o wątku romantycznym, jaki czeka na Ciri. W nowym wywiadzie dla magazynu ELLE, aktorka ujawniła transformację swojej bohaterki, opisując ją jako "największą zmianę do tej pory".

- Ma swoje pierwsze doświadczenia romantyczne, jeśli w ogóle można to tak nazwać, ponieważ nie jest to dobry związek. Wkracza w bardzo mroczną część siebie, na którą - moim zdaniem - widzowie będą patrzeć z przerażeniem.

Jeżeli nie chcecie wiedzieć, co dokładniej może spotkać Ciri w nadchodzącym sezonie, pomińcie poniższy fragment.

Najpewniej Freya mówi tutaj o Szczurach, a konkretniej o Mistle (Christelle Elwin). Kiedy w książkach Ciri po raz pierwszy spotyka tę grupę, Kayleigh (Fabian McCallum) próbuje ją molestować. Mistle go przegania, tylko po to, aby wykorzystać okazję i doprowadzić do zbliżenia z Ciri. Następnie między nimi rozwija się relacja romantyczna, dopóki nie pojawia się Leo Bonhart.

Wiedźmin: sezon 4 - kiedy premiera?

Przewiduje się, że nowe odcinki zadebiutują w 2025 roku na platformie Netflix.