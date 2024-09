fot. Disney+

W tym miesiącu będzie mieć miejsce premiera nowego serialu Marvel Studios. Chodzi, rzecz jasna, o To zawsze Agathę z Kathryn Hahn w roli głównej. Intrygujące widowisko zadebiutuje na Disney+ 18 września 2024 roku. W sieci pojawiła się nowa zapowiedź wideo, która w pobieżny sposób przedstawia wiedźmy, które dołączą do tytułowej antybohaterki w trakcie jej przygody. Wśród nich znalazł się też fragment z Aubrey Plazą, której postać jest istną zagadką i obiektem teorii wielu fanów.

Poznajcie wiedźmy z To zawsze Agatha!

Dostaliśmy też nowy plakat:

To zawsze Agatha

To zawsze Agatha - o czym jest serial?

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, nagrodą dla czarownicy jest to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

To zawsze Agatha - premiera 18 września w Disney+.