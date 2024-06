Wielki sukces Pixara! W głowie się nie mieści 2 zdetronizowało sequel Diuny

fot. materiały prasowe

Zainteresowanie filmem W głowie się nie mieści 2 wciąż się utrzymuje. Nowa animacja Pixara wyprzedziła nawet wynik Diuny: Części drugiej i stała się najbardziej dochodowym filmem 2024 roku w krajowym box office.

Produkcja zarobiła ponad 283 milionów dolarów ze sprzedaży biletów do piątku 21 czerwca, czyli zaledwie ósmego dnia od premiery. Z kolei sequel Diuny w tym samym czasie zebrał kwotę 282,1 mln dolarów, czyli trochę mniej. To wielki sukces Pixara, biorąc pod uwagę to, jak ogromnym sukcesem komercyjnym i artystycznym było widowisko sci-fi Denisa Villeneuve.

Co więcej, również w piątek 21 czerwca, W głowie się nie mieści 2 globalnie przekroczyło kwotę 500 milionów dolarów. Jeśli dobra passa się utrzyma, nowa animacja Pixara może zakończyć swój drugi weekend w kinie z wynikiem nawet 650-700 mln dolarów.

Warto jednak zaznaczyć, że na tej płaszczyźnie wciąż wygrywa Diuna: Część druga, która na całym świecie zarobiła 711,8 miliona dolarów. To oznacza, że film Denisa Villeneuve wciąż jest najbardziej dochodowym filmem 2024 roku w globalnym box office.

