Wierny ogrodnik w wersji serialowej! Trwają prace nad limitowaną adaptacją.

fot. Focus Features // UK Film Council

Wierny ogrodnik w wersji serialowej jest opracowywany przez The Ink Factory, prawie 20 lat po nagrodzonym Oscarem filmie. Pisaniem scenariusza zajmuje się Lydia Adetunji (Noughts + Crosses). Simon Cornwell i Stephen Cornwell, współzałożyciele The Ink Factory, powiedzieli:

Wierny ogrodnik - oświadczenie

To ekscytujące, by reinterpretować Wiernego ogrodnika we współczesnym, postpandemicznym kontekście i umiejscowić historię w autentycznej, współczesnej Kenii z całym jej bogactwem, polityką i energią. Odważne, ekscytujące, ale także liryczne podejście Lydii do adaptacji pozwala opowiedzieć historię, która trzyma widzów w napięciu – niezwykle aktualna we współczesnym świecie i po prostu piękna.

Wierny ogrodnik – o czym jest?

o akoncentruje się wokół brytyjskiego dyplomaty i zapalonego ogrodnika, Justina Quayle’a, który będąc w Londynie spotyka Tessę, aktywistkę Amnesty International. Pomiędzy parą zawiązuje się romans, a wspólna podróż splata brutalne morderstwo, korupcję rządu, a także nadużycia korporacyjne w spisku rozwijającym się w Kenii, Wielkiej Brytanii i Europie kontynentalnej.

Wersja telewizyjna opisywana jest jako współczesna, postpandemiczna opowieść bazująca na jednej z najpopularniejszych powieści Johna le Carré.