Wiking - wideo zza kulis krwawego widowiska. Robert Eggers nie stworzyłby filmu Marvela?

materiały prasowe

Wiking pojawi się w polskich kinach już 22 kwietnia. Ta produkcja kostiumowa to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów 2022 roku, między innymi dzięki świetnym recenzjom. Za widowisko odpowiada Robert Eggers, znany z równie chwalonego Lighthouse. Fabuła opowiada o synu pragnącym zemsty i jest zainspirowana skandynawską legendą, która była także natchnieniem dla Szekspira. Reżyser wypowiedział się dla portalu IndieWire o powstawaniu filmu - najwyraźniej był to dość bolesny proces. Dlaczego?

Wiking - Robert Eggers nie odpowiadał za ostateczną wersję filmu?

Robert Eggers wyjaśnił, że kiedy przekazał scenariusz do studia, wiedział że nie będzie odpowiadać za ostateczną wersję filmu. I było to ryzyko, które był gotów podjąć. Studio jego zdaniem też zaryzykowało, zatrudniając kogoś do zrobienia dwóch artystycznych filmów, by stworzyć jedno wielkie widowisko o wikingach.

Powiedziałem, że post-processing był bolesnym okresem w moim życiu. I to jest fakt, okej? Ale było to także potrzebne. Myślę że gdybym miał pełną kontrolę i został z tym sam, byłbym teraz w naprawdę złej pozycji na rynku. Potrzebowałem presji ze strony studia, by stworzyć najlepszą wersję tego filmu. Więc jestem z niej dumny.

Wiking - plakat

Robert Eggers stworzyłby film Marvela?

Według reżysera to było coś trudnego, ale potrzebnego, inaczej finalnie Wiking byłby to gorszy film. Nie nazwałby tego też ingerencją. Ich zadaniem było interpretowanie notatek studia tak, by byli dumni z efektu. Gdyby po prostu bezmyślnie słuchali się studia, to zdaniem Eggersa wyszedłby z tego beznadziejny film, bo ludzie ze studia nie są filmowcami.

Choć reżyser stworzył dość duże widowisko, to nie znaczy że po filmie Wiking jest zainteresowany karierą w blockbusterach i dużych franczyzach. Takie studia jak Marvel czy DC niekoniecznie do niego pasują.

Robiłem tylko samodzielną pracę. Rozumiem, jakie mam szczęście, że jestem w tej sytuacji. Ludzie przychodzili do mnie z różnymi rzeczami. Nawet jeśli nie odpowiadałem za ostateczną wersję, to zaangażowaliśmy się w to wiedząc, że to film Roberta Eggersa, a także czym będzie. Nie widzę, jak mogłoby to być korzystne dla produkcji, gdzie jestem reżyserem do wynajęcia. Wszystko co robię jest sprzeczne z tworzeniem filmu Marvela.

Wiking - wideo zza kulis