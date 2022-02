Wikingowie: Walhalla - czy czarnoskóra jarl jest oparta na faktach?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wikingowie: Walhalla rozgrywa się w XI wieku, więc jakieś 100 lat po wydarzeniach z oryginalnego serialu o wikingach.Takie postacie w popkulturze mają jeden wizerunek: przeważnie blondwłosi twardziele z brodami. Czy więc czarnoskóra jarl może być kimś opartym na prawdziwej postaci?

Wikingowie: Walhalla - kim jest jarl Haakon?

Jarl Haakon to czarnoskóra kobieta, która włada Kattegat, czyli miastem znanym z oryginału. W tę rolę wciela się piosenkarka Caroline Henderson, która jest rodowitą Szwedką. Dla niej jest to debiut aktorski. W rozmowie z zagranicznym wydaniem Newsweeka opowiadała o inspiracji dla tej - jak się okazuje - fikcyjnej postaci.

- Haakon jest całkowicie fikcyjną postacię, więc to nie tak, że zmieniono jakiegoś mężczyznę w nią. To fikcyjna postać, ale inspirowana jest prawdziwymi kobietami i mężczyznami. Scenarzyści wykonali kawał cudownej pracy tworząc postać, która sprawia wrażenie kogoś, kto historycznie mógł naprawdę żyć.

Eksperci zwracają uwagę, że na pewno jedną z inspiracji może być Haakon Sigurdsson. Był on wpływowym jarlem i pogańskim władcą, który ostatecznie został władcą Norwegii w latach 975 - 995. W budowie charakteru dostrzegane są podobieństwa, ale Haakon był białym mężczyzną.

- Jest władczynią Kattegat. Strzeże poganizmu, jest bardzo uparta i trzyma się tego, w co wierzy. Rządzi w trudnym czasie historii, ponieważ poganizm u wikingów się kończy, a chrześcijaństwo przejmuje priorytet. Ludzie chcą zdobyć więcej ziemi, więc jest to dla niej trudny czas, gdy stara się rządzić otwarcie i tolerancyjnie. Jest to też historycznie zgodne w takim sensie, że to był rzeczywiście bardzo trudny okres w historii. Coś, z czym można się utożsamić w 2022 roku.

Wikingowie: Walhalla

Wikingowie: Walhalla - czarnoskórzy wikingowie istnieli

Jak donosi historyk Gwyn Jones w swojej książce A History of the Vikings czarnoskórzy wikingowie istnieli naprawdę i są na to dowody. Co prawda, przyznaje, że w większości byli oni biali, ale nie w 100%; jest to taki sam stereotyp w popkulturze, jak fakt, że wikingowie nosili tylko hełmy z rogami.

- Wikingowie, którzy żyli pomiędzy Jutlandią, Lofotami, Song, a Uppsalą nie wyglądali tak samo, czyli nie byli w 100% czystą nordycką rasą. W Skandynawii wówczas były dwa typy ludzi. Jeden to osoby wysokie, o białej skórze, o jasnych włosach, niebieskich oczach i pociągłej twarzy. Drugi typ to były osoby niższe, o ciemnej karnacji, o brązowych lub czarnych włosach, brązowych oczach i szerokiej twarzy - twierdzi historyk.

Jones w swojej książce pokazuje dowody na to, że w starych poematach z odległych czasów opowiadających o wikingach były wzmianki o osobach o brązowej lub czarnej karnacji skóry. Uważa on, że za stworzenie fałszywego mitu o tym, że wikingowie byli w 100% biali odpowiada popkultura, ale fakty mówią inaczej pomimo tego, że biali na pewno byli przeważającą liczbą w tych czasach.

W czasach wikingów byli ludzie z rejonów Afryki, którzy wyprawiali się z różnych przyczyn na daleką północ. Często byli to też handlarze. Większość jednak trafiała tam jako niewolnicy (według Jonesa przez najazdy na kraje Afryki i Hiszpanii), którzy po latach asymilowali się do kultury wikingów zdobywając wolność i znajdując sobie rolę w tym społeczeństwa. Krytycy serialu jednak zwracają uwagę, że choć czarnoskórzy wikingowie istnieli, to raczej nikt nie mógłby zostać jarlem tak, jak serialowa postać. Jest to jednak w pełni historia fikcyjna, która wykorzystuje do opowiadania historii prawdziwe postacie.

A jak to widzi Henderson?

- Jestem rodowitą mieszkanką Skandynawii. Urodziłam się w Sztokholmie, tak jak Frieda (Gustavsson, gra Freydis, przyp red.). To wszystko jest częścią naszej historii. Moja matka miała obsesję na punkcie wikingów. Opowiadała mi różne historie o silnych kobietach z tamtych czasów. Uczyliśmy się o tym w szkole. Czytałam wszystko na ten temat. Wiedziałam, jak dużo wikingowie podróżowali, ile robili najazdów i ile wiedzy przywieźli z rejonów Azji, Ameryki, Afryki czy Rosji. Dlatego praca nad tą rolą była dla mnie ekscytująca. Mogłam wgryźć się w to, co kocham i stworzyć swoją postać. To niesamowite, bo ktoś taki jak ona mogła naprawdę istnieć.

Wikingowie: Walhalla - serial jest dostępny na Netflixie.

