Wilderness - zwiastun serialu. Mroczny thriller z Taylor Swift w tle

Wilderness to nowy thriller psychologiczny z Jenną Coleman i Oliverem Jacksonem-Cohenem w rolach głównych. Prime Video podzieliło się zwiastunem filmu z muzyką Taylor Swift w tle. To kolejny nagrany ponownie utwór z albumu Reputation - Look What You Made Me Do (Taylor's Version). Zobaczcie sami.

Wilderness - zwiastun

Wilderness

Wilderness - fabuła

Liv (Coleman) i Will (Jackson-Cohen) prowadzą niemal perfekcyjne życie. Brytyjska para tworzy stabilne małżeństwo, które przeniosło się z rodzinnej miejscowości do wytwornej części Nowego Jorku. Jednakże, idealny obraz się rozpada w momencie, gdy główna bohaterka dowiaduje się o romansie męża z Carą (Ashley Benson). Liv - zgodnie z tekstem piosenki Swift - stanie się "aktorką grającą w najgorszych snach Willa".

Odtąd tworzy się fantazja o zemście w trakcie zorganizowanej przez męża wycieczki objazdowej po największych amerykańskich parkach narodowych. Podczas gdy Will postrzega te wakacje jako szansę na zadośćuczynienie, dla Liv otwarta przestrzeń stanowi idealne ujście dla jej gniewu - szereg krajobrazów, w których nieustannie zdarzają się wypadki.

Fabuła Wilderness jest oparta na powieści B.E. Jones.

Wilderness - produkcja, obsada, premiera

Za reżyserię Wilderness odpowiada So Yong Kim. Scenariusz oparty na książce napisała Marnie Dickens. Producentką wykonawczą jest Elizabeth Kilgarriff.

Oprócz Coleman, Jacksona-Cohena oraz Benson, na ekranie zobaczymy Erica Balfoura, Claire Rushbrook, Marshę Stephanie Blake, Morganę Van Peebles, Jonathana Keltza oraz Talię Balsam.

Wilderness - premiera na Prime Video już 15 września 2023 roku.