Wilkołak nocą - Marvel oskarżony o plagiat plakatu. Są dowody

Disney+

Jak donosi thedirect.com Marvel Studios został oskarżone o plagiat plakatu filmu Wilkołak nocą tworzonego w formacie specjalnej prezentacji dla Disney+. Autor oryginalnej grafiki znany jako Midiankai twierdzi, że bardzo podobną grafikę stworzył lata temu na potrzeby holenderskiego zespołu Born from Pain.

Marvel oskarżony o plagiat

Dziennikarz thedirect rozmawiał z grafikiem, który zdradził im, że wspomnianą pracę stworzył w 2016 roku na podstawie piosenki zespołu pod tytułem Lonewolf. Podaje on dowody, jak wiele identycznych punktów mają obie grafiki. Uważa on, że ilustrator zatrudniony przez Marvela wziął jego grafikę i zaczął ją przerabiać w programie graficznym. Twierdzi jednak, że widoczne ciemne nacięcia przy górnych zębach wilka są identyczne, więc uważa, iż autor przeoczył to i traktuje to jako jeden z dowodów.

Wilkołak nocą - plagiat

Tłumaczy, że jego aktywność w mediach społecznościowych jest związana z relacją oraz interakcją z twórcami komiksów. Sądzi więc, że autor grafiki Marvela dostrzegł jego interakcję z kimś znanym i tak trafił na jego pracę. Z uwagi na to, że nie jest głośnym nazwiskiem nie sądzi, by w inny sposób mogło do tego dojść.

Midiankai oczekuje od Disneya podpisania grafiki oraz kwoty za jej wykorzystanie. Na ten moment Marvel i Disney nie zareagowali na oskarżenia. NIe jest to jednak pierwsza sytuacja, gdy Disney zostaje o coś takiego oskarżony. W 2018 roku podobna sytuacja była z plakatami do filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie.