Will Arnett dołącza do obsady serialu Twisted Metal. Jego głosem przemówi Sweet Tooth

fot. materiały prasowe

W ubiegłym roku dowiedzieliśmy się, że powstanie serial na podstawie serii gier Twisted Metal. Kilka miesięcy później poinformowano, że odcinki pojawią się na platformie streamingowej Peacock, a w roli głównej wystąpi Anthony Mackie, aktor znany m.in. z roli Falcona w MCU czy drugiego sezonu Altered Carbon. Teraz zaś serwis Variety ujawnił, że do obsady dołączył również Will Arnett i udzieli on głosu prawdopodobnie najbardziej znanemu bohaterowi cyklu, klaunowi znanemu jako Sweet Tooth.

Tak naprawdę nazywa się on Needles Kane, a Sweet Tooth to jego charakterystyczny pojazd. Mimo tego fani często używają tej drugiej nazwy również w stosunku do samego klauna. Na ten moment nie wiemy dlaczego Arnett udzieli wyłącznie głosu - być może postać ta zostanie stworzona w CGI lub wcieli się w nią inny aktor.

Serialowy Sweet Tooth opisywany jest jako "zabawny i przerażający kolos, równie emocjonalny, co przebiegły" oraz "miłośnik chaosu".