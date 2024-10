Najdziwniejsza ciekawostka na temat Willa Smitha. Przez niego ewakuowano plan Facetów w Czerni

fot. Sony Pictures

Reklama

Will Smith jest znany z wielu filmów, ale jednym z najpopularniejszych z nich jest produkcja Faceci w czerni, która zaowocowała trylogią i dodatkowymi produkcjami w przyszłości. Aktor występował u boku Tommy'ego Lee Jonesa. Po latach reżyser pierwszego filmu, Barry Sonnenfeld, podzielił się wstydliwym sekretem Willa Smitha, przez który koniecznie było ewakuowanie planu na trzy godziny. Opowiedział o tym w nowym odcinku podcastu Let's Talk Off Camera With Kelly Ripa Co takiego się stało? Zapnijcie pasy.

Reżyser nakreślił kontekst. Kręcono wówczas jedną ze scen z dwoma aktorami w zamkniętej i małej przestrzeni. Wejście do niej było zamknięte, żeby nikt nie wypadł.

Mówię: "Akcja!" i słyszę, jak Will woła: "O Jezu, Tommy, przepraszam. Tak bardzo przepraszam. Baz, dawaj drabinę!" Tommy mu odpowiedział: "W porządku, Will, to nic. Nie przejmuj się." Nie wiedziałem, co się dzieje. Podstawiliśmy drabinę. Tommy wspiął się na nią, a potem uciekł. Okazało się, że Will po prostu puścił bąka. Niektórzy ludzie mają takie, że bardzo śmierdzą. Nie chcesz być w małej, zamkniętej przestrzeni z Willem Smithem, który właśnie puścił bąka. Nie chciałbyś być obok nawet na ranczu Disneya! Ewakuowaliśmy plan na trzy godziny. To niezwykłe. To wspaniały gość. Ma po prostu śmierdzące gazy. Niektórzy tak mają, inni nie.

Faceci w czerni - ciekawostki zza kulis

"Kilka lat wcześniej widziałem, jak Tommy [Lee Jones] udziela wywiadu telewizyjnego. Był tak nieprzyjemny, że pomyślałem sobie: dzięki Bogu, że nigdy nie będę musiał pracować z tym palantem! Ostatecznie jednak współpracowaliśmy i pokochałem każdą minutę tej współpracy. Może być trudny, jeśli nie jesteś rzeczowy, ale dogadywaliśmy się świetnie" - opowiedział reżyser, Barry Sonnenfeld.