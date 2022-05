Witcher Logic - chciwy Geralt w ostatnim odcinku parodii Wiedźmina

fot. youtube.com

Na kanale grupy Viva la Dirt League pojawił się ostatni epizod pierwszego sezonu Witcher Logic, czyli serii krótkich filmów będącej parodią przygód Geralta z Rivii w grze Wiedźmin 3: Dziki Gon. Finałowy odcinek pokazuje, że Biały Wilk jest nie tylko świetnym wojownikiem i kochankiem, ale też doskonałym... negocjatorem. Gdy zapłata za zlecenie go nie satysfakcjonuje, to decyduje się on na wzięcie sprawy w swoje ręce i... ograbienie staruszki, której wcześniej pomógł.

Poniżej możecie zobaczyć zaś przedostatni odcinek przedstawiający starcie Geralta z Bruxą. W trakcie tego pojedynku wiedźmin musiał walczyć nie tylko z wampirzycą, ale też... pożądaniem.

Chociaż seria Witcher Logic teoretycznie dobiegła końca, to nie można wykluczyć, że z czasem powróci. Odcinki cieszą się bowiem dużym zainteresowaniem ze strony widzów.

