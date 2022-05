Silent Hill – powrót serii coraz bliżej? Do sieci wyciekły pierwsze szczegóły i mroczne grafiki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. twitter.com/AestheticGamer1 / vgc.com

Wygląda na to, że fanów serii Silent Hill w mniej lub bardziej niedalekiej przyszłości mogą czekać naprawdę dobre wiadomości. O powrocie tej marki plotkowano w branży od dobrych kilkunastu miesięcy, ale teraz dostaliśmy nieco bardziej konkretne i wiarygodnie brzmiące przecieki. Znany w sieci insider, Dusk Golem (to on ujawnił m.in. szczegóły dotyczące Resident Evil: Village przed oficjalną zapowiedzią tego tytułu) opublikował na Twitterze kilka informacji oraz screenów. Te drugie szybko został usunięte "w odpowiedzi na zgłoszenie właściciela praw autorskich" - taki ruch wydaje się niejako potwierdzać ich autentyczność.

Dusk Golem wspomniał, że pozyskane dane pochodzą z dość nowego źródła, ale dostał wystarczająco dużo dowodów, by w te doniesienia uwierzyć. Zdradził przy tym, że w produkcji prawdopodobnie znajduje się więcej niż jedna gra, a także rzucił dwa hasła: „Anita & Maya” oraz „wiadomości SMS”. Warto przypomnieć, że kilka lat temu wspominano, że anulowana gra Silent Hills, tworzona przez Kojimę, miała zawierać nietypową mechanikę polegającą na… wysyłaniu wiadomości SMS i email bezpośrednio do graczy. Nie można wykluczyć, że pomysł ten powróci w jakiejś formie.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1524939034056790016

Silent Hill - grafiki, które wyciekły do sieci

Ciekawą informację ujawnił również dziennikarz, Jeff Grubb. Napisał on, że istnieje „naprawdę duża szansa” na to, że nowy Silent Hill będzie grą dostępną na wyłączność konsoli PlayStation 5.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1525226890809573376

Oczywiście do wszystkich powyższych informacji radzimy podchodzić z przymrużeniem oka i pewnym dystansem. Biorąc jednak pod uwagę ilość pojawiających się danych i przecieków, brzmi to całkiem wiarygodnie.

